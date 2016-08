Qualcuno dei tuoi alleati si sta comportando come se avesse dimenticato qual è il suo compito? Se è così, ora sei in grado di svegliarlo dolcemente dalla sua trance e aiutarlo a concentrarsi di nuovo sul suo obiettivo. È possibile che tu sia diventato un po’ troppo suscettibile alle opinioni di persone che in realtà per te non dovrebbero contare? Se è così, è un buon momento per correggere questo errore. Ti rendi conto di essere sotto l’influenza di idee alla moda e di bizzarre emozioni che stanno distorcendo il rapporto con le tue fonti primarie? Se è così, sei autorizzato a liberarti dalla presa che hanno su di te.