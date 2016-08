Spero che in questo momento tu non sia sconsolata, spaventata, perplessa o ossessionata, a meno che essere in questo stato non ti spinga a dare il via ai cambiamenti che avresti dovuto operare da tempo. Se è così, spero che tu sia sconsolata, spaventata, perplessa e ossessionata. Questi sentimenti potrebbero essere il carburante perfetto che alimenterà la tua rinascita. Non do spesso questo consiglio, Bilancia, perciò sfruttalo bene. È uno di quei rari momenti in cui le tue cosiddette emozioni negative possono catalizzare la redenzione.