Per te è in arrivo uno di quei periodi di decisioni prese di pancia e in rapida successione, una fase che ti farà girare la testa e ti farà produrre endorfina, che darà una nuova carica alla tua intelligenza e ti offrirà l’opportunità di rinunciare al tuo attaccamento a uno status quo che non ti serve più. Hai capito, Cancerino? Avrai una marea di stimoli da assorbire e assimilare. Per tua fortuna, assorbire e assimilare una marea di stimoli sarà la tua specialità. Sono sicuro che saprai sfruttare al massimo i prossimi incontri con simpatiche provocazioni, piacevoli agitazioni e utili imprevisti. Ultima cosa: osserva con attenzione e divertimento queste continue mutazioni.