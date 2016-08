Capricorno

Sembra che il cosmo stia cedendo al tuo fascino. La tirchieria che per un po’ ha dimostrato nei tuoi confronti sta lasciando il posto a una maggiore generosità. Per approfittare di questo momento dovresti liberarti di qualsiasi idea nata dalla paura che hai sposato in quest’ultimo periodo. Per esempio, è possibile che tu sia convinto che il gioco della vita sia truccato, o che sia difficile da giocare. Liberati di queste teorie. Sono false, e se ci rimanessi aggrappato limiteresti le possibilità che il gioco della vita ti porti nuovi inviti. Elimina qualsiasi chiusura.