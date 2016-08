Ti invito a sognare la tua vera casa, la tua dolce casa piena di energia e di amore, la casa in cui puoi essere euforico e profondo, forte e tenero, flessibile e rigoroso, la casa in cui puoi essere la persona che hai promesso a te stesso di essere. Per aiutarti a pensare alla tua vera casa, prova a nutrire le tue radici, dedicati alla manutenzione del tuo punto di forza, prenditi cura delle tue fonti, e affina la magia che ti fa sentire libero. E poi occupati della tua rete di alleati più stretti, prenditi cura di chi si prende cura di te, e adora i rapporti intimi che costituiscono le tue fondamenta.