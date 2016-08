Che rapporto hai attualmente con i tuoi piedi? Hai coltivato il collegamento con la terra sotto di te? Il motivo per cui te lo chiedo, Gemelli, è che in questo momento è particolarmente importante entrare in relazione con la gravità, le radici e le fondamenta. Stare con i piedi ben piantati a terra ti garantirà una propensione per la magia pratica. Considera la possibilità di camminare scalzo, farti massaggiare i piedi o comprare un paio d scarpe belle e comode.