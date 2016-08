In un sogno che ho fatto ieri notte, un Leone che conosco mi ha consigliato di prendere una pillola per l’intelligenza e di mangiare un’intera cheesecake al cioccolato prima di scrivere l’oroscopo del Leone. In un altro sogno, una mia amica del Leone mi ha suggerito di comporre il tuo oracolo mentre partecipavo a un’orgia in cui tutti erano brillanti fisici, musicisti e poeti. In un terzo sogno, un mio vecchio professore di nome Rudolf (anche lui del Leone) diceva che dovevo scrivere l’oroscopo del Leone mentre prendevo il sole su una spiaggia di Maui e mi facevo massaggiare da due geni sexy. La mia interpretazione è che nei prossimi giorni potrai potenziare la tua intelligenza abbandonandoti ai lussi sfrenati e al piacere dei sensi.