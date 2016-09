Ti lancio un ultimatum, Pesci: nel giro delle prossime 144 ore pretendo che tu sia almeno il 33 per cento più felice. Il 50 per cento sarebbe anche meglio. In qualche modo devi scoprire quello che puoi fare per aumentare il tuo benessere e per goderti di più la vita. Da una parte sto scherzando, ma dall’altra sono terribilmente serio. Dal mio punto di vista, è essenziale che nei prossimi giorni tu stia veramente bene. L’abbondanza di piacere non è solo un lusso, è una necessità. Hai idea di come fare in modo che succeda? Potresti cominciare da questi due suggerimenti: individua i quattro ricordi più piacevoli che hai e rivivili nella tua fantasia, vai a trovare le persone la cui influenza alimenta di più l’amore per te stesso.