In conformità con i presagi astrali, ti consiglio di dedicare meno energie al tempo profano, per indagare invece il tuo rapporto con il tempo sacro. Se ti può interessare, questa è la definizione delle due alternative: il tempo profano è quello in cui sei ingolfato nella routine quotidiana, sommerso dal flusso inarrestabile delle preoccupazioni immediate, ostaggio delle chiacchiere della tua mente scimmiesca. Il tempo sacro è quello che ti permette di abbandonarti al ronzio rilassante dell’eternità, di entrare in stretto contatto con la tua anima più profonda e di avere più possibilità di cambiare in armonia con i tuoi nobili desideri e le tue belle intenzioni.