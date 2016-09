Che differenza c’è tra chi lotta per amore e chi si tormenta per amore? Chi lotta s’impegna diligentemente a coltivare l’empatia, la compassione e l’intelligenza emotiva. Chi si tormenta è così preoccupato di non riuscire a trovare l’amore, che arriva a trascurare l’arte dell’intimità. Chi lotta cerca sempre di capire come la sua ignoranza potrebbe far fallire il rapporto, mentre chi si tormenta attribuisce ogni fallimento all’ignoranza del partner. Te lo dico, Ariete, perché le prossime sette settimane saranno il periodo ideale per tormentarti di meno e lottare di più per il tuo amore.