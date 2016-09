Non ti chiedo di dirmi in quali posti e in quali situazioni ti senti fragile e timido anche se al sicuro. Voglio sapere dove ti senti al sicuro ma forte e coraggioso. C’è qualche rifugio che nutre la tua audace saggezza? C’è qualche luogo naturale che libera la tua forza di volontà primordiale e ti aiuta a chiarire i tuoi obiettivi? Vai in quei luoghi. Lasciati entusiasmare e trasformare dalle loro benedizioni. Prega, canta e danza in quei luoghi. E magari trova anche una nuova oasi che ti stimoli e ti incoraggi. Se ora ti nutri di questa magia, a novembre la tua saggezza creativa fiorirà.