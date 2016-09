È possibile che tu stia per ritrovare un po’ dell’innocente saggezza che avevi da bambino? Credo di sì, a giudicare dai presagi astrali. Se tutto andrà bene, presto ti si aprirà un ampio spiraglio sul tuo vero destino, qualcosa di molto simile alla visione che avevi quando eri piccolo. E questo, a sua volta, ti permetterà di vedere sul serio magici unicorni, di giocare con fate maliziose e di mangiare nuvole che scendono molto vicino alla terra. Questa sacra visione del tuo io originario ti renderà anche più intelligente. Potresti, per esempio, capire come esprimere parti di te che prima consideravi inesprimibili e scoprire segreti su come attirare di cui hai sempre sentito la mancanza.