Forse una delle vecchie formule a cui ti sei sempre affidato è inutile in questo momento o perfino ingannevole. Forse un alleato ti sta nascondendo un dettaglio importante. La tua stampella psicologica preferita non funziona e non puoi più usare la tua solita scusa. Ma penso che te la caverai benissimo lo stesso, Leone. Probabilmente il piano B funzionerà meglio del piano A. Alcune risorse secondarie dovrebbero garantirti tutto il potere che ti serve. E scommetto che alla fine sfrutterai un vantaggio di cui finora non hai tenuto conto. Per ottenere risultati migliori, non lasciarti sfuggire l’arrivo di un aiuto inaspettato.