Voi Sagittari siete famosi perché riempite le vostre coppe tanto da rischiare di farle traboccare. A volte vi ammiriamo per questo. Altre volte non ci piacete perché ci schizzate il vino sulle scarpe. Ma credo che nelle prossime settimane le conseguenze della vostra tendenza a straripare saranno per lo più benigne, forse perfino benefiche. Perciò ti consiglio di sperimentare il piacere di traboccare e zampillare. Divertiti a uscire dalle tue nicchie e a fuggire da tutto quello che ti contiene. Concediti il permesso di cercare avventure che potrebbero essere esagerate per una persona normale. Leggi cosa dice in proposito la tua compagna del Sagittario Emily Dickinson: “Non puoi piegare un’onda e riporla in un cassetto”.