Attenzione! Una delle tue tipiche paure sta perdendo la presa soffocante che ha sempre avuto sulla tua fantasia. Se continuerà così, entro novembre la sua capacità di spaventarti diminuirà del 70 per cento. E allora cosa farai? Come potrai continuare a dedicarti anima e corpo ai tuoi obiettivi senza la preoccupazione, l’angoscia e il terrore che finora ti hanno spinta a farlo? Suppongo che potresti andare a cercare una paura sostitutiva, un nuovo pungolo che ti tenga sulla strada giusta. Ma potresti anche prendere in considerazione l’alternativa di ricavare energia nutrendo la tua voglia di vivere.