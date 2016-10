L’amore vuole di più da te. Desidera che tu dia tutto quello che hai e riceva tutto quello che ti serve. Sta complottando per offrirti splendide verità e struggenti rompicapi, dolci dispense e fuorvianti misteri, severe benedizioni ed enigmi che ti ci vorrà tutta la vita per risolvere. Ma devo farti delle domande cruciali: sei pronto ad affrontare un impegno così intenso? Sei disposto a fare quello che serve per vivere a un livello più alto e più profondo? Sapresti gestire questo tesoro così smisurato e questa folle responsabilità? Le prossime settimane saranno il momento ideale per trovare le risposte a queste domande.