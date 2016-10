Ognuno di noi contiene una molteplicità di io le cui intenzioni a volte coincidono e a volte no. Per esempio, la parte di te più bisognosa d’affetto vorrebbe che l’amore non fosse sempre sulla stessa lunghezza d’onda della parte ambiziosa, che cerca il potere. È per questo che qualche volta mi sembra una buona idea organizzare un vertice in cui i tuoi io possano riunirsi e negoziare. Ora è una di quelle volte: è un momento favorevole per incoraggiare l’armonia tra le tue voci interiori e spingerle a collaborare per perseguire obiettivi comuni.