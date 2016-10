Una di queste notti potresti sognare Robin Hood che si allea con Peter Pan per rubare un tesoro inutilizzato a un avido mostro e poi portartelo. Oppure incontrerai un porcospino parlante e una volpe canterina, che lanceranno un incantesimo per risanare una delle tue fantasie ferite. Potresti anche ritrovare un seme magico da tempo perduto o dimenticato e attirare l’aiuto di una fata madrina o di un folletto padrino per farlo maturare.