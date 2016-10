Alcuni astrologi tendono a sottolineare le fobie della tua tribù. Danno per scontato che voi Pesci siate perversamente attratti dalla paura e che siate dipendenti dalle forti sensazioni che vi provoca. Nel tentativo di correggere questa visione distorta di voi, e in conformità con i presagi astrali, dichiaro che le prossime settimane saranno l’età dell’oro della vostra fiducia nella vita. Saranno il periodo ideale per esultare di tutto quello che vi provoca entusiasmo e gioia. Ti consiglio di fare una lista di queste meraviglie e di continuare ad aggiungerne di nuove ogni giorno. Un altro modo per celebrare questo momento è cercare e scoprire fonti nuove e sconosciute di entusiasmo e di gioia.