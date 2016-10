Socrate fu uno dei fondatori della filosofia occidentale e del pensiero critico in generale. Ma anche lui si affidava ai sogni per ottenere informazioni importanti. Era stato iniziato ai misteri esoterici dalla sacerdotessa Diotima e aveva un rapporto molto intimo con un daimon, o spirito divino. Ti propongo di fare di Socrate il tuo santo patrono per le prossime tre settimane. Senza rinunciare alla logica, sforzati giocosamente di ricavare indizi utili anche da fonti non razionali.