Negli anni ottanta Linda Montano e Tehching Hsieh realizzarono un progetto chiamato Un anno legati alla vita: per dodici mesi rimasero legati insieme da una corda e non si allontanarono mai per più di due o tre metri l’una dall’altro. Hsieh disse di aver voluto fare quell’esperimento perché voleva migliorare la sua capacità di collaborare. Montano dichiarò che in quel modo era “riuscita a liberarsi della sua profonda timidezza” ed era diventata “più appassionata della vita e dei rapporti”. Se mai dovessi impegnarti in un tentativo simile per migliorare l’arte dell’intimità, le prossime settimane sarebbero un momento favorevole per farlo.