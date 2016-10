Cuthbert Collingwood era un ammiraglio della marina britannica che alla fine del settecento vinse numerose battaglie. Tra una battaglia e l’altra, per rilassarsi passeggiava nelle campagne inglesi con un sacchetto di ghiande e le piantava qui e là per essere sicuro che “la marina non fosse mai a corto di querce per costruire le navi da guerra”. Nelle prossime settimane ti propongo di farne il tuo modello di riferimento. Spero che il suo esempio ti ispiri a essere sia un valente guerriero sia un’anima buona che prende provvedimenti pratici per il futuro.