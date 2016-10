Quando il vento soffia a 16 chilometri all’ora, un mulino genera otto volte più forza di quando il vento spira a otto. A giudicare dai presagi astrali, ho il sospetto che nelle prossime settimane un principio simile si applicherà anche alla tua vita. Basterà un piccolo sforzo in più per vedere una grande differenza nei risultati. Sei disposto ad andare oltre il tuo livello di sicurezza per raccogliere tanta abbondanza?