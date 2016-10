Il musicista del settecento Giuseppe Tartini è stato definito “il padre del violino moderno”. Era anche un compositore innovativo, specializzato in melodie poetiche e struggenti. Una delle sue opere più famose è Il trillo del diavolo. Tartini diceva di averla composta dopo un sogno in cui stringeva un patto con il diavolo perché gli fornisse l’ispirazione. Il signore dell’inferno aveva preso un violino e aveva suonato un pezzo meraviglioso che Tartini aveva trascritto appena sveglio. La morale di questa storia è che non è necessario vendere l’anima al diavolo. Compiere un atto di ribellione nel regno della fantasia è sufficiente per scatenare un’esplosione di energia creativa. Provaci!