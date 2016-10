Benvenuto nella Fase antidolorifica del tuo ciclo. È ora di calmare i tuoi spasmi, allontanare i tuoi problemi e mettere al bando i tuoi tormenti. Non potrai spazzare via tutto con un’unica, eroica e rapida operazione, ma scommetto che potrai ridurlo almeno al 33 per cento. Per cominciare, fa la seguente dichiarazione cinque volte al giorno per tre giorni: “Sono grato per tutte le affascinanti lezioni che mi ha insegnato il mio dolore”. Nei tre giorni successivi afferma cinque volte al giorno questa verità: “Ho imparato tutto quello che potevo dal dolore, e quindi non ho più bisogno dei suoi promemoria. Addio sofferenza”. Nei tre giorni che seguono, pronuncia queste parole, anche se non riesci a dirle in totale sincerità: “Perdono tutto e tutti”.