Nelle prossime settimane ti piacerebbe essere definito vorace? In base ai presagi astrali, ho l’impressione che avrai più voglia che mai di consumare grandi quantità di qualsiasi cosa: cibo, informazioni, bellezza. Ma ricordati che la tua fame potrà essere un tormento o un dono. Se sarà una cosa o l’altra dipenderà dalla tua determinazione a goderti sul serio quello che divori. In altre parole, non lasciarti incantare dalla forza ipnotica del tuo desiderio al punto da dimenticarti di gioire quando si realizza.