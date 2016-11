“Chi non risica non rosica” è un modo moderno per esprimere un concetto antico. In un libro sull’etica del secondo secolo, il rabbino Ben Hei scriveva: “La ricompensa è proporzionale alla sofferenza”. Il poeta del settecento Robert Herrick diceva: “Se fai poca fatica, otterrai poco: il destino dell’uomo dipende dalla sua sofferenza”. Ma io sono qui per dirti che nelle prossime settimane questo principio non sarà valido per te. I tuoi maggiori guadagni nasceranno dall’assenza di dolore. Imparerai e migliorerai di più se sarai rilassato, generoso, estroverso e dedito al piacere.