Il musicista del Toro Brian Eno ha avuto successo come compositore, produttore e artista visivo. Il suo biografo, David Sheppard, ha detto che riassumere la personalità di Eno in un libro è stato come “chiudere un grattacielo in una valigia”. Ho il sospetto che nelle prossime quattro settimane questa descrizione potrebbe adattarsi anche a te. Ti stai preparando a vivere una vita molto intensa. Ma non essere nervoso per questo. Anche se potresti entrare a stretto contatto con temi che non ti sono familiari e misteriose passioni, quello che ne risulterà dovrebbe sembrarti abbastanza naturale.