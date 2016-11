“Spesso vagavo per otto o dieci miglia nella neve più profonda per mantenere un appuntamento con un faggio o con una betulla gialla o con un pino vecchio conoscente”, scrive il naturalista americano Henry David Thoreau nel libro Walden. Vorrei che nelle prossime settimane mostrassi lo stesso impegno nei confronti dei tuoi appuntamenti importanti, Ariete. Ma ti prego di ricordare che i tuoi “appuntamenti importanti” saranno incontri con qualcosa di selvaggio, momenti di ribelle saggezza o scoperte primordiali, e non incontri con pilastri di stabilità, riunioni d’affari o questioni ordinarie.