Nel 1983 Mick Stevens e Stuart McArthur decisero di bere in tutti i pub di Melbourne. Trentadue anni dopo, hanno finalmente portato a termine il loro progetto sorseggiando una birra al Clyde. Era il 476° bar della loro lista. La prossima settimana anche per te sarà un momento molto favorevole per progettare un’avventura epica. Ma spero e prego che sarà più nobile e significativa della sciocca missione di Stevens e McArthur.