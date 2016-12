Quando dedichi tutta la tua attenzione alle questioni più urgenti, anche se diventi un po’ ossessivo di solito ti incoraggio. Ma ora ti invito a sentirti libero di sperimentare una maggiore varietà . È il momento ideale per prendere in considerazione tutta una serie di pepate, scintillanti e grintose possibilità, per goderti una moltitudine di complicati enigmi invece di insistere per avere prosaiche risposte. Sei autorizzato dal cosmo a inventare una tua religione i cui precetti sono il gioco e il divertimento.