Il poeta Dick Allen dice che il buddismo zen è “così pieno di paradossi da saltare attraverso cerchi che non esistono”. Sono tentato di applicare questa descrizione al modo in cui stai vivendo negli ultimi tempi. Capisco che ti sei divertito a lasciarti coinvolgere in certi affascinanti intrecci, ma spero che smetterai di farlo. Non hai più niente da guadagnare da questi trucchi complicati. Ma se pensi di trarne vantaggi concreti, puoi benissimo saltare attraverso cerchi che esistono davvero.