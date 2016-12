Nel Faust di Goethe il protagonista si lamenta della propria mancanza di unità interiore. In lui vivono due anime, dice, che non collaborano tra loro. Peggio ancora, ognuna cerca di governarlo senza consultare l’altra. Immagino che nella tua vita tu lo abbia sperimentato in una versione più gestibile, ma ultimamente è probabile che questa scissione si sia intensificata. Se è così, penso che sia un buon segno. Preannuncia la possibilità di una guarigione in arrivo, vuol dire che stai accumulando energia per una nuova sintesi. Per favorire questo processo, individua e celebra quello che le tue due facce hanno in comune.