Sagittario

“È più facile sopportare il maestoso splendore dell’universo se lo vediamo come una serie di piccoli frammenti”, dice Terry Pratchett. Questo è vero, ma io aggiungerei una cosa: ogni tanto quel rivolo di piccoli frammenti di maestoso splendore lascia il posto a un’ondata di frammenti enormi. Secondo la mia analisi, è quello che sta succedendo o sta per succedere a te. Pensi di riuscire a sopportarlo? Sono convinto di sì. E spero che troverai la grazia necessaria per usare con coraggio tanta magnificenza.