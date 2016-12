Adrienne Rich, poeta del Toro, definisce “rapporto umano onorevole” quello in cui “due persone hanno il diritto di usare la parola ‘amore’”. Come si conquista questo diritto? Come si coltiva questo legame? Secondo Rich, “spesso è terrificante per entrambe le persone coinvolte”, perché è “un processo di raffinamento delle verità che si possono dire”. Te ne parlo Toro, perché sei in una fase favorevole per diventare un amante, amico e alleato ancora più onorevole. Per sfruttare meglio l’occasione che ti si offre, rifletti su questa domanda: come puoi accrescere e raffinare la tua capacità di dire e ascoltare la verità?