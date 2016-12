Mary Oliver, nata sotto il segno della Vergine, è la poeta americana che vende di più. Ma non ha avuto successo subito: ha vinto il Pulitzer a 49 anni. “Quello che amavo all’inizio, penso, era soprattutto me stessa”, confessa in una poesia. “Ero costretta a farlo, qualcuno doveva pur amarmi. Ma questo è stato molti anni fa”. Scommetto che ancora oggi, a 81 anni, Oliver sta approfondendo il suo amore per se stessa. Né tu né lei porterete mai a termine questo grandioso e faticoso progetto. Ma, fortunatamente per entrambe, in questo momento le Vergini possono e devono fare grandi progressi in questo senso. P.S. Se vuoi approfondire e affinare il tuo amore per gli altri, questa è una pratica essenziale.