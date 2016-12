Tom Waits ha una voce inconfondibile. Come ha detto un suo ammiratore: “Sembra la voce di uno che ha bevuto un boccale di bourbon, fumato un pacchetto di sigarette e ingoiato un pacchetto di lamette da barba. In piena notte. Dopo essere rimasto sveglio tre giorni”. Per fortuna Waits non deve fare nessuna di queste cose autodistruttive per raggiungere un risultato così unico. Prevedo qualcosa di simile per te nei prossimi mesi. Forse avrai la possibilità di sfruttare la tua innocua stranezza, di ottenere riconoscimenti esprimendo la tua affascinante eccentricità, di essere al tempo stesso insolito e popolare.