“Vivere significa non essere mai sicuri, non sapere cosa succederà dopo né come”, diceva la ballerina Agnes de Mille. “Proviamo a indovinare. Forse ci sbagliamo, ma continuiamo a fare un salto nel buio dopo l’altro”. Anche se è quasi sempre vero per la maggior parte di noi, ho il sospetto che in questo momento per te non lo sia. È uno di quei rari periodi in cui sei autorizzato a sentirti sicuro. Hai una visione più chiara del solito e sei lungimirante. Il tuo buon cuore e la tua generosità ti permetteranno di rimanere umile, e a ogni salto sarai circondato dalla luce.