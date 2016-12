“Se non usi la tua fantasia, qualcun altro la userà per te”, diceva lo scrittore Ronald Sukenick. Questo è sempre vero, ma nel 2017 sarà particolarmente importante. Voi Gemelli avrete una capacità senza precedenti di affinare e sfruttare la vostra fantasia. Avrete la fortuna di essere così motivati e ingegnosi da farla funzionare in tanti nuovi modi, che vi permetteranno di compiere meravigliosi atti di creatività e di autotrasformazione. Ti avverto solo di una cosa: se non userai la forza di volontà per sfruttare questa occasione, la tua immaginazione si atrofizzerà e sarà colonizzata.