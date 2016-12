“Il mio obiettivo è costruirmi una vita in cui non ho bisogno di una vacanza”, dice Rob Hill Sr, autore di libri motivazionali. Per molte persone questo è un sogno irrealizzabile, ma per te, Acquario, nel 2017 sarà più realizzabile che mai. Non ti garantisco che ci riuscirai. Ma ci sono discrete probabilità che tu possa gettare solide fondamenta per quella costruzione e assicurarti un vantaggio che ti permetterà di realizzarla entro il 2019. Per essere più motivato a farlo, ti consiglio di andare alla ricerca di shock positivi e di allargare la tua idea di chi sei e di com’è la tua vita.