Il giornalista Scott Simon ha chiesto al pianista jazz e produttore Robert Glasper, che ha registrato nove album, ha vinto un Grammy e ha collaborato con musicisti di primo piano, se era mai stato scoraggiato dal realizzare una “grande ambizione”. Glasper gli ha risposto che gli sarebbe veramente piaciuto cantare testi hip-hop. Ma ogni volta che ci provava, il suo gruppo si rifiutava di seguirlo. Spero che Glasper, un Ariete come te, legga questo oroscopo e si senta rincuorato da quello che sto per dirti: nel 2017 potresti finalmente strappare un sì a persone che finora hanno detto no alle tue grandi ambizioni.