Il naturalista John Muir considerava la natura la sua chiesa. Viveva per settimane all’aperto per entrare in comunione con lei. Naturalmente sapeva che pochi condividevano la sua passione. “Molte persone sono sul mondo, ma non nel mondo”, scriveva. “Non hanno alcuna empatia consapevole né alcun rapporto con quello che li circonda, sono separati e rigidamente isolati come palle di pietra levigata che si toccano ma restano separate”. C’è qualcosa in te che corrisponde anche solo in parte a questa descrizione, Acquario? Se è così, sono lieto di informarti che il 2017 sarà l’anno ideale per risolvere il problema. Avrai eccezionali opportunità di stabilire un rapporto più intimo e tenero con tutte le componenti del Grande Mistero. Qual è l’opposto di solitudine?