“Spesso è più sicuro essere in catene che liberi”, scriveva Kafka. Nelle prossime settimane, prendi in considerazione queste parole. Puoi evitare qualsiasi pericolo rimanendo intrappolato nel tuo comodo bozzolo protettivo. Oppure rischiare la fuga e sperare che le nuove opportunità che attirerai compenseranno il sacrificio che questo comporta. Non intendo dirti quello che devi fare. Voglio semplicemente che tu sappia qual è la posta in gioco.