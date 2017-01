Nella mitologia norvegese, l’yggdrasil è un enorme albero sacro che collega tra loro i nove mondi. Appollaiata sul suo ramo più alto c’è un’aquila con un falco in testa. Alla base, vicino alle radici, c’è un drago. Il falco e l’aquila sono in contatto con il drago tramite Ratatoskr, uno scoiattolo chiacchierone che corre su e giù. Purtroppo la bestiola riferisce solo insulti, perché quello è l’unico tipo di messaggi che si scambiano gli uccelli e il drago. In conformità con i presagi astrali, Ariete, nelle prossime settimane ti consiglio di comportarti come una versione più benevola di Ratatoskr. Cerca di essere un comunicatore grintoso che gira in lungo e in largo per diffondere pettegolezzi edificanti e notizie stimolanti.