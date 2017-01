Questo sarebbe il momento ideale per aggiungere nuova bellezza alla tua casa. C’è qualche opera d’arte, pianta o curioso simbolo che ti tirerebbe su di morale? Prenderesti in considerazione l’idea di assumere un esperto di feng shui che ti aiuti a risistemare mobili e suppellettili in modo tale da aumentare il flusso di energia? Ti piacerebbe invitare persone affascinanti la cui saggezza e il cui senso dell’umorismo animerebbero la casa? Sforzati di immaginare come migliorare il tuo livello di felicità domestica.