“Non mi piace essere definito”, affermava nei suoi diari Franz Kafka, del Cancro. “Preferisco fluttuare nella mente degli altri come qualcosa di fluido e impercepibile, più come una creatura trasparente e paradossalmente cangiante che non come una vera persona”. Hai mai provato questa sensazione? Io sì. Sono un Cancerino come te e penso che sia una cosa molto diffusa tra quelli della nostra tribù. Ma nel 2017 vorrei farlo molto meno spesso, e consiglio anche a te di evitarlo. Dovremmo impegnarci di più a stare con i piedi per terra, a essere meno fluttuanti e più concreti.