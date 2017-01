Qualche tempo fa ho scoperto L’albero di Jesse di Marc Chagall. Avrei voluto averne una copia da appendere alla parete, ma su internet non ho trovato nessuno che ne vendesse le stampe. Ho trovato invece un pittore vietnamita che diceva di essere in grado di dipingerne una replica perfetta. Gliel’ho ordinata e sono rimasto molto contento. È praticamente identica all’originale. Ti consiglio di assumere un atteggiamento metaforicamente simile, Capricorno. Forse in questo momento i sostituti possono funzionare meglio degli originali.