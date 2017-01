Amo e rispetto Campanellino, Kermit la Rana, Shrek, Wonder Woman, SpongeBob SquarePants, Biancaneve, Beep Beep e Calvin e Hobbes perché mi hanno ispirato e insegnato molto. Considerati i presagi astrali, credo che potrebbe essere utile per te coltivare i rapporti con personaggi come loro. È anche un buon periodo per entrare in comunione con lo spirito dell’antischiavista Harriet Tubman, di Leonardo da Vinci, Marie Curie o di qualsiasi altro personaggio storico in cui trovi ispirazione. Ti consiglio poi di intavolare conversazioni irreali con i tuoi antenati più interessanti. Sei ancora in contatto con gli amici immaginari della tua infanzia? Se non lo sei, riallaccia i rapporti.