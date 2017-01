“In ultima analisi, tutti i piaceri sono immaginari, e chi ha più fantasia prova più piacere”, scriveva l’autore tedesco dell’ottocento Theodor Fontane, e ora voglio trasmettere la sua riflessione a te perché, secondo le mie stime basate sugli astri, nel 2017 voi Pesci avrete una fantasia eccezionale, più fervida e libera che mai. Perciò anche la tua capacità di provare piacere sarà al culmine. Ma c’è un intoppo. La tua immaginazione a volte tende a produrre paure e superstizioni. Per sfruttare al massimo la sua capacità di renderti felice, dovrai pilotarla in modo che vada in una direzione positiva.