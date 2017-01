Nel 2017 avrai opportunità senza precedenti di rivedere e reinventare la storia della tua vita. Sarai in grado di comprendere meglio i tuoi coprotagonisti e di reinterpretare il significato di alcune importanti svolte della trama avvenute in passato. Per ispirarti, leggi queste considerazioni dello scrittore Mark Doty: “Il passato non è statico né mai veramente completo. Invecchiando scopriamo nuove angolature. Un mio amico psicologo ama usare la metafora della scala a chiocciola all’interno di un faro. Mano a mano che saliamo, l’asse centrale non cambia, ma continuiamo a vederla da un punto di vista diverso. Se il passato è l’asse centrale del nostro essere, lo spostamento nel tempo ci mette sempre in un nuovo rapporto con quell’asse”.